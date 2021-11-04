Член Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов презентует свою книгу

А если вам просто нужна книжка, автограф и селфи - это можно будет сделать любому желающему там же с 21:00 11.11.2021. Жду нашей встречи с нетерпением! И - да! Это первая моя книга, которая мне нравится. Вот прямо очень нравится. И вам она понравится тоже, я же вас знаю.

Ростислав Мурзагулов, член Общественной палаты РБ