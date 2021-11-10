Новым председателем Общественной палаты Башкирии избран Азамат Янбердин

В Башкортостане выбрали нового председателя Общественной палаты. Им стал журналист, директор телеканала «Вся Уфа» Азамат Янбердин.

Сегодня состоялось заседание совета, на котором прошло голосование. Кандидатуру Азамата Янбердина поддержали большинством голосов. Также были выбраны руководители четырех комиссий. Обновленный состав уже рассмотрел ряд важных вопросов. В частноси, в Общественной палате  предложили разработать законопроект о возможности передачи накопительной части пенсии по наследству. 

Практика такая уже есть за рубежом, что если у человека есть накопительная часть пенсии, сохранилась в пенсионном негосударственном фонде, то эту сумму можно наследовать. Обычно наши пенсии куда-то исчезали, мы все об этом прекрасно знаем. Если это будет инициировано Общественной палатой республики, это будет очень шикарная история.

Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан

В числе присутствующих был и бывший руководитель Общественной палаты Ростислав Мурзагулов, который досрочно сложил свои полномочия в июне этого года. Он поздравил Азамата Янбердина с новым назначением и рассказал о своих дальнейших планах, в том числе о планах сконцентрироваться на работе футбольного клуба «Уфа».

Планы в основном творческие. Завтра презентация книжки, естественно, нельзя бросать футбол, потому что там сотни тысяч болельщиков, которые хотят, чтобы футбол был. Все-таки я к своим 43-м годам понял, что мое, а что не мое. Изображать из себя что-то, чем я не являюсь, я больше не буду.

Ростислав Мурзагулов, член Общественной палаты Республики Башкортостан
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