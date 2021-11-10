Новым председателем Общественной палаты Башкирии избран Азамат Янбердин

Практика такая уже есть за рубежом, что если у человека есть накопительная часть пенсии, сохранилась в пенсионном негосударственном фонде, то эту сумму можно наследовать. Обычно наши пенсии куда-то исчезали, мы все об этом прекрасно знаем. Если это будет инициировано Общественной палатой республики, это будет очень шикарная история.

Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан