Новым председателем Общественной палаты Башкирии избран Азамат Янбердин

В Башкортостане выбрали нового председателя Общественной палаты. Им стал журналист, директор телеканала «Вся Уфа» Азамат Янбердин.
Сегодня состоялось заседание совета, на котором прошло голосование. Кандидатуру Азамата Янбердина поддержали большинством голосов. Также были выбраны руководители четырех комиссий. Обновленный состав уже рассмотрел ряд важных вопросов. В частноси, в Общественной палате предложили разработать законопроект о возможности передачи накопительной части пенсии по наследству.
В числе присутствующих был и бывший руководитель Общественной палаты Ростислав Мурзагулов, который досрочно сложил свои полномочия в июне этого года. Он поздравил Азамата Янбердина с новым назначением и рассказал о своих дальнейших планах, в том числе о планах сконцентрироваться на работе футбольного клуба «Уфа».