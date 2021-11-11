Мальчику, которому помогал Моргенштерн, приобрели дорогостоящее лекарство

11 ноября 3-летнему Илье Худоба из Тимашевска поставили дорогостоящую инъекцию Zolgensma. Семье мальчика помогал скандальный рэпер из Уфы Моргенштерн.

Илье поставили тяжёлый диагноз – спинально-мышечная атрофия. Замедлить течение болезни может лишь препарат за 168 000 000 рублей. Конечно, у семьи не было таких денег, но об их тяжелой ситуации узнал Моргенштерн.

Сначала рэпер сам помогал Илье и отправил семье 1 млн рублей, а после 6 666 666 рублей. На этом помощь от исполнителя не закончилась – он не только сам переводил деньги Илье, но и запустил флэшмоб. Популярные блогеры, артисты и просто неравнодушные подписчики исполнителя также стали переводить деньги на счёт ребёнка.

14 сентября нужная сумма была собрана, а сегодня Илюша получил долгожданную инъекцию.

Нам предстоит долгая и упорная работа, чтобы отвоевать у #СМА то, что было потеряно за 2 года. Но теперь это будет работа на результат, а не гонка на выживание. Евгения Худоба

Сам Моргенштерн утверждал, что начал помогать семье из-за корыстных целей, так как ему угрожали подбросить наркотики. Но познакомившись с семьей, рэпер проникся историей Ильи и его родителей. Исполнитель подружился с семьей Худоба и понял, что должен помогать ребёнку до конца.