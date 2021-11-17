Иван Ургант оценил поезд из Башкирии в стиле мира Гарри Поттера

14 ноября в Башкирии совершил первую поездку «Хогвартс-экспресс». Это экскурсионный поезд, следующий по маршруту Стерлитамак — Белое озеро — Стерлитамак, украшенный в стиле волшебного мира Гарри Поттера. Пассажиров встречает сам «мальчик, который выжил», его верные друзья и даже враги.

Фото №1 - Иван Ургант оценил поезд из Башкирии в стиле мира Гарри Поттера

Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» пошутил про такую необычную электричку. Ведущий рассказал, в чём связь между Башкирией и волшебным миром.

Из Башкирии родом малоизвестный персонаж «Гарри Поттера» — мальчик по имени Моргенштерн. У него много отметин, которые ему поставил тот, о котором говорить нельзя. По пути в поезд подсаживаются дембеля из Пуффендуя и устраивают драки с маглами. Идея маршрута пришла случайно, когда машинист сбил сову.

Иван Ургант 

А следующие поездки «Хогвартс-экспресс» в Башкирии запланированы на 21 и 28 ноября. 

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