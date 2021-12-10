Моргенштерн выпустил клип, в котором рассказал о своём побеге из России

Скандальный рэпер из Уфы Моргенштерн выпустил новый клип, в котором подробно рассказал о своём побеге из России.

Фото №1 - Моргенштерн выпустил клип, в котором рассказал о своём побеге из России

Напомним, исполнитель столкнулся с чередой судебных исков и даже жалобами на творчество от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Рэпера обвиняют в пропаганде наркотиков, асоциального образа жизни и в подрыве традиционных ценностей.

В новом трэке Моргенштерн сообщил, что через Белоруссию улетел в Дубай, а когда вернётся в Россию обратно – неизвестно. При этом Моргенштерн красноречиво ответил на все нападки СМИ, общественных организаций и правоохранителей: «Бабок наперевес, вы можете забрать мой бизнес, но не happiness (т.е., счастье – прим. ред.)».

К слову, в ОАЭ Моргенштерн находится со своей женой Диларой. Молодые сыграли свадьбу этой осенью.

Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду.

Моргенштерн 
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ