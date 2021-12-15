В районе Башкирии откроется первая модельная библиотека нового поколения

На эти деньги приобрели современное оборудование, новую мебель и книги. Сейчас учреждение – мультимедийное пространство, включающее кинозал, коворкинг-территорию, студии для творчества и комплекс виртуальной реальности. Дети и подростки могут снять мультфильм, записать и смонтировать видео, создать и распечатать фото и даже издать собственную книгу.