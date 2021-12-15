Мать-героиня из Башкирии создает украшения из натуральных камней

54-летняя Алла Смирнова, мать пяти сыновей и успешный предприниматель, создает украшения из натуральных камней.

Моя собеседница по образованию инженер-механик, работала заместителем генерального директора на крупном производстве. И однажды наступил этот «вдруг», когда приходится наново простраивать дальнейшую жизнь и векторы своего развития.

- Когда увольнялась по собственному желанию, мне казалось, что работу найду с легостью, а тут незометно подкрались новогодние праздники, рынок труда замер, и я стала думать, что делать, - делится воспоминаниями о своих первых шагах в предпринимательстве Алла Сергеевна. - Сначала занялась вязанием, потом перешла на изготовление топиариев, маленьких декоративных деревцев, приносящих счастье. Это было еще в 2015-м году. Училась по интернету. И так получилось, что первый топиарий я сделала в марте 2015-го, а уже в мае, увидев в Интернете мои работы, меня пригласили на выставку ВДНХ-ЭКСПО. После этой выставки я открыла свой магазин «Сувениры ручной работы». Правда в результате пандемии, мне пришлось его закрыть и искать новые формы.

- И как вы поступили?

- Я перешла на изготовление украшений из натурального камня. Начинала с бисера, затем перешла к декупажу, обработке камней. Мне было интересно проверить границы своих возможностей. Сейчас я ищу камни на выставке-ярмарке «Каменная мозаика».

- И по какому принципу вы отбираете их?

- Знаете, меня часто спрашивают: «А вы спрашиваете разрешение у камня на его обработку?». Всегда отвечаю так: если у меня сразу возникает видение того, что можно сделать с камнем, чтобы он обрел смысл и красоту, значит, он это разрешение дал. А иногда бывает, что лежит красивый камень, а вот никакой идеи не появляется до поры до времени. К тому же, я несколько неординарно подхожу к изготовлению украшений. У меня каждый набор имеет свое уникальное название. К примеру, «Королева осени», «Снежная королева», «Владычица морская», «Хозяйка медной горы»... Эти имена не повторяются так же, как и сами наборы, потому что каждая женщина хочет чувствовать себя королевой хотя бы среди подружек. И стоит ей одеть украшение «Хозяйка медной горы», как у нее тут же меняется осанка, взгляд.

- Каким образом вы выстраиваете продажи в ситуации пандемийных ограничений?

- Был момент, когда я продавала свои работы по Интернету. Мои украшения сейчас живут в Англии, в Швеции, в Испании... Сейчас же я больше хожу по ярмаркам. Наверное, я не умею продавать по Интернету, хотя сейчас нас и учат этому, но мне пока удобнее прямой контакт с потенциальным покупателем или клиентом. Кстати, меня отобрали в «Каталог народных ремесленников Башкортостана». Была в Москве на «Ладье», которая собирает мастеров со всей страны.

- И как вам «Ладья»?

- Мне очень понравилась. На ВДНХ всегда ярмарки хорошо проходят, они дают дополнительную рекламу, встречаешься с новыми людьми, можешь подглядеть какие-то новые техники. Вот вскоре у них будет проходить очередная предновогодняя ярмарка, поэтому частично мои украшения будут представлены в уфимском Арт-квадрате, а частично в Москве.

- В чем вы видите дальнейшее развитие вашего дела?

- Сейчас я принялась за изготовление сережек люксовского сегмента. Здесь и фурнитура идет класа «люкс» из Южной Кореи. Где-то я использую родированные швензы (замочки для сережек), где-то — серебряные. Их преимущества в том, что аллергии не вызывают, не темнеют. А если говорить о развитии, хотелось бы, конечно, какой-нибудь поддержки. Очень жалею, что у меня сейчас нет магазина. Но я понимаю, что в нынешних условиях открытие магазина — очень рискованный шаг. Сейчас я имею странички в Инстаграмме, Вконтакте, Whatsapp'е... Но я прекрасно понимаю, что мне проще рассказать о своем изделии, нежели написать. Для того, чтобы выложить текст, мне необходимо просидеть два часа — фотографии подобрать-обработать, сам текст написать. За это время мне проще сесть и собрать новое украшение. Поэтому я жду, когда снова вернется время офф-лайна. Хотелось, чтобы было побольше ярмарок. И чтобы они были более бюджетные, а то вход на них все же стоит довольно увесисто.

- Вы как-нибудь определяете свою целевую аудиторию?

- Скорее всего нет, кроме того, что по большей части она женская. Моя аудитория — женщины от 2+ до 60+. У меня есть и детские украшения, и взрослые.

- Вы используете какие-то специальные станки, приборы в своей работе?

- Нет. Сплошной хендмейд — круглогубцы, пассатижи...

- Ваш девиз по жизни?

- Когда хочется — время найдется.