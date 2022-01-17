До 2023 года в России закроют 100 незаконных свалок

На сайте Кремля разместили информацию о проекте «Чистая Россия». В ней говорится о планах по устранению 100 незаконных свалок. Такое решение приняли на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Фото №1 - До 2023 года в России закроют 100 незаконных свалок

Каждые 1,5 года Правительство России будет составлять отчет о проделанной в этом направлении работе. Каждый проект по устранению свалки должен быть оценен и своевременно профинансирован со стороны государства.

Ранее сообщалось, что в регионах за 3 года реализации проекта успели ликвидировать 104 незаконных свалки. Сейчас идет подготовка документации для прохождения государственной экспертизы.

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