До 2023 года в России закроют 100 незаконных свалок

На сайте Кремля разместили информацию о проекте «Чистая Россия». В ней говорится о планах по устранению 100 незаконных свалок. Такое решение приняли на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Каждые 1,5 года Правительство России будет составлять отчет о проделанной в этом направлении работе. Каждый проект по устранению свалки должен быть оценен и своевременно профинансирован со стороны государства.