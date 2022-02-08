В Акъяре резиденты заполнили два новых коворкинг-центра

В селе Акъяр резиденты заполнили два недавно открывшихся коворкинг-центра. Средства на создание и развитие этих объектов были выделены в рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Раньше подобных площадок в Хайбуллинском районе не было. Коворкинг-центр – это площадки, где в одном пространстве работают специалисты разных направлений. Начать своё дело может любой желающий.

Фотографии теперь как напоминание с чего всё начиналось. Рамис убрал весь мусор и привел помещения в порядок. Теперь здесь столярным делом занимается он и резиденты. Раньше сам ютился в 20 квадратных метрах с земляным полом. Здание передали мужчине под ремесленный коворкинг-центр.

За арендную плату желающие могут получить рабочее место и пользоваться оборудованием. Среди резидентов есть и те, кто далёк от столярного дела: кто-то открыл коптильню, а кто-то выращивает рассаду. В соседнем здании – швейный цех. При деле даже дочка Рамиля. Язгуль делает украшения из бисера.

У Язгуль пока этап, когда все средства вкладываются в оборот. А вот многим резидентом коворкинг уже помог увеличить масштабы производства.

Сам Рамиль осваивает новые направления. На реставрацию недавно привезли бабушкин комод. Если Рамиль Билалов восстановил уже существующее здание, то Лилия Биксимбетова свой бытовой коворкинг-центр построила с нуля.

К каждому заболеванию своя схема и подход. Минсылу Аминева – медик с сорокалетним опытом. И вот уже более десяти лет специалист по хиджаме и гирудотерапии. Раньше принимала на дому, но теперь у неё есть свой медицинский кабинет. Женщина не самоучка, по каждому направлению проходила обучение.

Выйдя с хаджами, вы можете заглянуть в салон красоты: сменить образ или поправить стрижку. А в соседнем помещении уже ждёт ногтевой мастер. Если же день выдался тяжёлым, расслабиться поможет опытный массажист. В этом же коворкинге можно найти и специалистов, которые помогут устроить праздник. Рядом кафе, где накроют праздничный стол или приготовят еду на вынос. А за стенкой подскажут, как красиво поздравить.

Дина своими руками создаёт праздник. В декрете она освоила профессию мастера аэродизайна. Работает, пока 5-месячный малыш спит. Приходит во время тихого часа или ночью. И даже успевает заскочить к другим резидентам коворкинг-центра на маникюр и стрижку. Вновь, говорит Дина, начала за собой ухаживать. Это первый её первое собственное дело. На него девушка получил соцподдержку, защитив бизнес-план.

На создание коворкинг-центра тоже была выделена финансовая помощь. Средства направили в рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Владелица Лилия Биксимбетова долгое время работала на севере, мечтала открыть на родине место, где можно было бы собрать разных специалистов.