Моргенштерна вновь обвинили в пропаганде наркотиков из-за татуировки

Рэпер из Уфы Моргенштерн вновь стал участником скандала. Полиция в Набережных Челнах возбудила административное производство в отношении исполнителя.

Фото №1 - Моргенштерна вновь обвинили в пропаганде наркотиков из-за татуировки

Как сообщает ТАСС, рэпера вновь обвинили в пропаганде наркотиков в клипах на композиции «Новая волна», El problema и Yung Hefner. Свою вину Моргенштерн не признал, а экспертиза не нашла в песнях пропаганду.

Однако после лингво-ботанической экспертизы правоохранители выявили, что по краям татуировки Моргенштерна имеется растение, похожее на коноплю. Адвокат исполнителя намерен обжаловать данное постановление.

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