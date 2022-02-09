Моргенштерна вновь обвинили в пропаганде наркотиков из-за татуировки

Рэпер из Уфы Моргенштерн вновь стал участником скандала. Полиция в Набережных Челнах возбудила административное производство в отношении исполнителя.

Как сообщает ТАСС, рэпера вновь обвинили в пропаганде наркотиков в клипах на композиции «Новая волна», El problema и Yung Hefner. Свою вину Моргенштерн не признал, а экспертиза не нашла в песнях пропаганду.