В Уфе стартовали романтические экскурсии ко Дню влюбленных

В преддверии Дня святого Валентина в столице республики стартовали экскурсии для влюбленных на двухэтажном автобусе «Терра Башкирия». Он курсирует по самым романтичным местам Уфы.

В ходе поездки экскурсовод рассказывает туристам истории любви именитых жителей нашей республики, как современников в лице Земфиры, Юрия Шевчука, рэперов Фейса и Моргенштерна, так и исторических личностей, например, Елены Поносовой-Молло и купца Николая Блохина. Новый маршрут так и называется «Уфа романтическая». Нить маршрута начинается с Гостиного двора, тянется по центральным улицам, аллеям, паркам и садам, а заканчивается в «Арт-квадрате».