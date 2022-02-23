Ильназ Давлетов из Башкирии получил бионические протезы рук

Я открыт и вижу в Ильназе перспективу. Он блогер. И сегодня он станет пилотом-испытателем двух киберрук. То есть по факту он моя замена на будущее. Его задача – научиться пользоваться двумя руками и рассказывать об этом пользователям, показывать своим примером, что несмотря ни на что можно не сдаваться и жить качественно.

Илья Марковский, пилот-испытатель, амбассадор компании «Моторика»