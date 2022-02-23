Ильназ Давлетов из Башкирии получил бионические протезы рук

Первая примерка бионических рук и новая киберсемья. Специально для Ильназа Давлетова – юного блогера из Туймазинского района – в Сколково впервые разработали сложный парный протез.
Ильназ потерял обе руки летом прошлого года. Во время игры в футбол он дотронулся до трансформаторной будки, которая была под напряжением 10 в тыс. вольт. Врачи спасли жизнь подростку, но руки сохранить не удалось. Ильназ не потерял бодрости духа. Завел блог в Инстаграме, где теперь рассказывает о своей жизни.
Чтобы восстановить двигательную функцию, приняли решение о протезировании. Средства на эти цели семья получила от государства. Протез Ильназа состоит из роботизированной кисти и механического пассивного локтевого модуля: с помощью биосигналов мальчик сможет управлять даже пальцами. В дальнейшем это поможет разработчикам создать первый в мире детский протез с роботизированным локтем и интеллектуальной системой управления.
В июле прошлого года правительство Башкортостана и компания «Моторика» подписали план совместных мероприятий «Перепись киберлюдей», который предполагает широкое информирование населения о возможности получения функциональных протезов рук. Для того чтобы получить протез бесплатно, нужно оставить заявку на сайте motorica.org/locations/ru/ufa.