Ильназ Давлетов из Башкирии получил бионические протезы рук

Первая примерка бионических рук и новая киберсемья. Специально для Ильназа Давлетова – юного блогера из Туймазинского района – в Сколково впервые разработали сложный парный протез.

Ильназ потерял обе руки летом прошлого года. Во время игры в футбол он дотронулся до трансформаторной будки, которая была под напряжением 10 в тыс. вольт.  Врачи спасли жизнь подростку, но руки сохранить не удалось. Ильназ не потерял бодрости духа. Завел блог в Инстаграме, где теперь рассказывает о своей жизни.

Посвятил блог своей жизни. Те люди, которые хейтят меня, говорят: «Вот ты зачем туда полез?» Не обращать внимания на них просто.

Ильназ Давлетов, блогер
Фото №1 - Ильназ Давлетов из Башкирии получил бионические протезы рук

Чтобы восстановить двигательную функцию, приняли решение о протезировании. Средства на эти цели семья получила от государства. Протез Ильназа состоит из роботизированной кисти и механического пассивного локтевого модуля: с помощью биосигналов мальчик сможет управлять даже пальцами. В дальнейшем это поможет разработчикам создать первый в мире детский протез с роботизированным локтем и интеллектуальной системой управления.

Я открыт и вижу в Ильназе перспективу. Он блогер.  И сегодня он станет пилотом-испытателем двух киберрук. То есть по факту он моя замена на будущее. Его задача – научиться пользоваться двумя руками и рассказывать об этом пользователям, показывать своим примером, что несмотря ни на что можно  не сдаваться и жить качественно.

Илья Марковский, пилот-испытатель, амбассадор компании «Моторика»

В июле прошлого года правительство Башкортостана и компания «Моторика» подписали план совместных мероприятий «Перепись киберлюдей», который предполагает широкое информирование населения о возможности получения функциональных протезов рук. Для того чтобы получить протез бесплатно, нужно оставить заявку на сайте motorica.org/locations/ru/ufa.

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