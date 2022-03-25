Стало известно, зачем пять отравившихся школьниц из Башкирии приняли таблетки

Пять школьниц из Стерлитамака массово отравились лекарственным средством в учебном учреждении. ИА «Башинформ» выяснило, зачем девочки приняли таблетки.
Напомним, одна из учениц лицея в Стерлитамаке принесла на уроки лекарство, которое применяется для повышения тонуса мышц, например, при рассеянном склерозе и параличе. Пять девочек 14-15 лет приняли таблетки прямо в учебном учреждении, после чего почувствовали недомогание. Школьницы были экстренно госпитализированы.
Известно, что у всех девочек состояние удовлетворительное. Одну из пациенток уже выписали, ещё одна готовится к выписке. У трёх остальных девочек наблюдается положительная динамика.
Сообщается, что таблетки девочки приняли в качестве наркотического средства. Они выпили от пяти до девяти таблеток. При этом все пять подруг из благополучных семей, раньше проблем с поведением ни у одной не наблюдалось. Следственный комитет проводит проверку по факту отравления детей.