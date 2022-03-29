Старая мельница и национальные блюда: чем может удивить туристов уникальное село в Башкирии

Башкортостан ожидает наплыва туристов в летний сезон 2022 года, в Налоговый кодекс вносят поправки в части обнуления НДС для гостиничной отрасли сроком на пять лет. На этом фоне перспективной выглядит инициатива жителей деревни Тюменяк в Туймазинском районе. Они решили привлечь туристов, отреставрировав уникальные исторические объекты и организовав кулинарное производство на основе древних рецептов и по технологиям прошлых веков.
Мельница работала почти 100 лет. Её построили в 1870 году в Чувашии. Пять лет назад уже недействующий экспонат перевезли в Башкортостан. Ее пытались наладить, но пока тщетно.
Мельницу в Туймазинский район привез местный предприниматель. Фермер собрал историю под открытым небом на окраине деревни Тюменяк. Здесь организована своеобразная маленькая село, оно так и называется Бабай уттары (дедушкина деревня). Переместиться можно на несколько веков назад. Каждый отдельный дом – отдельное столетие.
Какую одежду носили и, говоря на современном языке, какими лайфхаками пользовались – рассказ о прошлом столетии. 20-й век для школьников уже более понятный. Печатная машинка – аналог нынешнего компьютера, а счёты – вместо калькулятора.
Угощения в «Дедушкиной деревне» тоже традиционные. Гостей кормят национальными блюдами.
На территории держат конюшню. Лошади из бывшего обанкротившегося колхоза. Сейчас организовали своеобразную апитерапию. Недавно сюда привезли ещё и оленей.
Учиться кататься на лошадях или изучать историю наглядно, а может просто погрузиться в атмосферу прошлого и попробовать настоящий зур бялеш. «Дедушкина деревня» теперь точно есть у каждого жителя республики.