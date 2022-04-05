На Моргенштерна завели новое административное дело

В отношении известного российского реп-исполнителя Алишера Моргенштерна завели новое административное дело о пропаганде наркотиков. В очередной раз пропаганду выявили в клипах молодого репера.

В феврале этого года на Моргенштерна уже заводили дело о пропаганде наркотических веществ, однако подробности не раскрывались. В ноябре 2021 года исполнитель и кумир молодежи покинул Российскую Федерацию. Изначально он приехал в Беларусь, но потом отправился в ОАЭ.