Экс-глава Иглинского района Ришат Исхаков подал в суд на блогера

Бывший глава Иглинского района вновь засветился в суде. В Кировском районном суде Уфы началось рассмотрение иска Ришата Исхакова к блогеру Николаю Бажину о защите чести и достоинства.

Поводом для разбирательства стал опубликованный видеоролик, в котором выступил якобы бывший коллега экс-чиновника Дмитрий Пронин. Человек, называющий себя некогда соратником Исхакова, рассказывает о различных преступлениях, совершаемых в районе, в том числе и о том, что был судим за покушение на убийство. При этом в качестве заказчика он обозначает своего бывшего руководителя. В материале также фигурируют другие лица, включая несостоявшуюся жертву покушения.

Истец требует с автора видео Николая Бажина и с героя интервью Пронина компенсацию морального вреда в размере 20 млн. рублей, а также удалить видеоматериал и дать опровержение. Сам Ришат Исхаков в суде не присутствовал. Его интересы представлял адвокат.

Сведения, которые распространил господин Бажин, связаны с обвинением моего доверителя в совершении преступления, это причиняет существенный вред господину Исхкаову. Поэтому сумма, на наш взгляд, соразмерна той информации, которая была распространена. Александр Беляев, представитель истца

Это не первая подобная претензия со стороны семьи экс-главы администрации Иглинского района относительно защиты чести. Ранее сын Исхакова подавал в суд на одну из жительниц, которая назвала его феодалом, требуя взыскать с нее 1 миллион рублей. В ходе предварительного рассмотрения сторона ответчика заявила о необходимости запросить из архива Следственного комитета уголовные дела, которые фигурировали в видеоролике.

К следующему судебному заседанию мы подготовим ходатайство, где укажем что и по какому факту истребовать сведения и каких лиц в последующем можно привлечь по делу. Рамиль Гизатуллин, адвокат, представитель ответчика