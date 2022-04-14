Экс-глава Иглинского района Ришат Исхаков подал в суд на блогера

Бывший глава Иглинского района вновь засветился в суде. В Кировском районном суде Уфы началось рассмотрение иска Ришата Исхакова к блогеру Николаю Бажину о защите чести и достоинства.
Поводом для разбирательства стал опубликованный видеоролик, в котором выступил якобы бывший коллега экс-чиновника Дмитрий Пронин. Человек, называющий себя некогда соратником Исхакова, рассказывает о различных преступлениях, совершаемых в районе, в том числе и о том, что был судим за покушение на убийство. При этом в качестве заказчика он обозначает своего бывшего руководителя. В материале также фигурируют другие лица, включая несостоявшуюся жертву покушения.
Истец требует с автора видео Николая Бажина и с героя интервью Пронина компенсацию морального вреда в размере 20 млн. рублей, а также удалить видеоматериал и дать опровержение. Сам Ришат Исхаков в суде не присутствовал. Его интересы представлял адвокат.
Это не первая подобная претензия со стороны семьи экс-главы администрации Иглинского района относительно защиты чести. Ранее сын Исхакова подавал в суд на одну из жительниц, которая назвала его феодалом, требуя взыскать с нее 1 миллион рублей. В ходе предварительного рассмотрения сторона ответчика заявила о необходимости запросить из архива Следственного комитета уголовные дела, которые фигурировали в видеоролике.