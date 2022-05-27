В Башкирии в батальон имени Шаймуратова хотят вступить 800 человек

В башкирский батальон имени генерала Шаймуратова пожелали вступить 800 человек. Об этом рассказал председатель общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.

Ветеран предполагает, что батальон будет мотострелковым. Численность составит около 450 человек.

Подать заявление на вступление в батальон можно в районном военкомате. Со слов Камалетдинова, за два дня в военкоматы Башкирии с подобными пожеланиями поступило уже 800 обращений.