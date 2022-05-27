Появились фотографии обмундирования батальона имени Шаймуратова из Башкирии

Публикую фотографии некоторых элементов формы и амуниции, которой будут обеспечены со стороны республики военнослужащие батальона. Тут представлены не все элементы. Уверяю всех, что всё остальное тоже отличного качества!

Напомним, батальон добровольцев имени генерала Шаймуратова может принять участие в спецоперации на Украине. Ранее Камалетдинов рассказал, что идеей о создании подразделения заинтересовались федеральные и региональные власти. По его словам, за два дня после объявления о формировании батальона туда пожелало вступить порядка 800 человек.