Появились фотографии обмундирования батальона имени Шаймуратова из Башкирии

В интернете появились фотографии обмундирования башкирского батальона имени генерала Шаймуратова. Вчера, 26 мая, в своих соцсетях опубликовал снимки председатель общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.

Фото №1 - Появились фотографии обмундирования батальона имени Шаймуратова из Башкирии

Публикую фотографии некоторых элементов формы и амуниции, которой будут обеспечены со стороны республики военнослужащие батальона. Тут представлены не все элементы. Уверяю всех, что всё остальное тоже отличного качества!

Алик Камалетдинов, председатель общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ»
Фото №2 - Появились фотографии обмундирования батальона имени Шаймуратова из Башкирии

На фотографиях представлена часть комплекта по оказанию медпомощи и камуфляжное обмундирование: рюкзаки, перчатки, верхняя одежда и ботинки.

Фото №3 - Появились фотографии обмундирования батальона имени Шаймуратова из Башкирии

Напомним, батальон добровольцев имени генерала Шаймуратова может принять участие в спецоперации на Украине. Ранее Камалетдинов рассказал, что идеей о создании подразделения заинтересовались федеральные и региональные власти. По его словам, за два дня после объявления о формировании батальона туда пожелало вступить порядка 800 человек.

Фото: Алик Камалетдинов.

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