Появились фотографии обмундирования батальона имени Шаймуратова из Башкирии

В интернете появились фотографии обмундирования башкирского батальона имени генерала Шаймуратова. Вчера, 26 мая, в своих соцсетях опубликовал снимки председатель общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.
На фотографиях представлена часть комплекта по оказанию медпомощи и камуфляжное обмундирование: рюкзаки, перчатки, верхняя одежда и ботинки.
Напомним, батальон добровольцев имени генерала Шаймуратова может принять участие в спецоперации на Украине. Ранее Камалетдинов рассказал, что идеей о создании подразделения заинтересовались федеральные и региональные власти. По его словам, за два дня после объявления о формировании батальона туда пожелало вступить порядка 800 человек.
Фото: Алик Камалетдинов.