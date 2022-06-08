Борцы из Башкирии с медалями завершили два турнира по панкратиону

Успешно наши атлеты выступили на чемпионате России и на международном турнире «Борцовская Лига Поддубного». О развитии панкратиона в нашей республике и успехах башкирских борцов – в нашем сюжете.
Полуфинальный поединок Радмира Хайруллина на «Борцовской Лиге Поддубного» был прерван массовой дракой. Наш спортсмен получил по голове, но в финале турнира Хайруллин одолел бойца из Санкт-Петербурга Шамиля Бадрудинова и завоевал золотую медаль одного из самых престижных международных турниров.
Помимо личных спортивных успехов, Радмир Хайруллин тренирует сильнейших борцов Башкортостана. Он имеет воспитанников – неоднократных победителей и призеров первенств и чемпионатов России, мира, Кубков России, Приволжского федерального округа. Один из воспитанников – Марат Мурзагулов. Спортсмен в этом году завоевал чемпионат России в весовой категории до 62 килограммов, а на турнире Поддубного стал вторым.
Возможно, последние крупные для себя соревнования провёл опытнейший Иван Худинша. В этом году спортсмену исполнилось уже 38 лет. Он пришёл панкратион в зрелом возрасте, но последние 13 лет отдаёт себя спорту без остатка. На международном турнире борцовской лиги Поддубного он завоевал бронзовую медаль.
Всего панкратионом в республике занимается более двух тысяч человек. В ближайшее время около 50 сильнейших спортсменов Башкортостана отправятся в Челябинск на кубок Южного Урала. В июле-августе борцы планируют провести сборы, а в октябре – ещё один международный турнир.