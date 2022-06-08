Борцы из Башкирии с медалями завершили два турнира по панкратиону

Успешно наши атлеты выступили на чемпионате России и на международном турнире «Борцовская Лига Поддубного». О развитии панкратиона в нашей республике и успехах башкирских борцов – в нашем сюжете.

Полуфинальный поединок Радмира Хайруллина на «Борцовской Лиге Поддубного» был прерван массовой дракой. Наш спортсмен получил по голове, но в финале турнира Хайруллин одолел бойца из Санкт-Петербурга Шамиля Бадрудинова и завоевал золотую медаль одного из самых престижных международных турниров.

Выступил хорошо, золотая медаль о многом говорит. В целом удалось показать, что готовили, какая была домашняя заготовка. Радмир Хайруллин, победитель международного турнира «Борцовская Лига Поддубного»

Помимо личных спортивных успехов, Радмир Хайруллин тренирует сильнейших борцов Башкортостана. Он имеет воспитанников – неоднократных победителей и призеров первенств и чемпионатов России, мира, Кубков России, Приволжского федерального округа. Один из воспитанников – Марат Мурзагулов. Спортсмен в этом году завоевал чемпионат России в весовой категории до 62 килограммов, а на турнире Поддубного стал вторым.

Радмир тренирует очень давно, очень хороший и опытный специалист в этой сфере, готовит он нас очень хорошо, пашем. Настраивает хорошо на бои, это большой плюс для нас. Марат Мурзагулов, чемпион России по панкратиону

Возможно, последние крупные для себя соревнования провёл опытнейший Иван Худинша. В этом году спортсмену исполнилось уже 38 лет. Он пришёл панкратион в зрелом возрасте, но последние 13 лет отдаёт себя спорту без остатка. На международном турнире борцовской лиги Поддубного он завоевал бронзовую медаль.

Молодость всё равно идёт к своим целям, не так легко всё получается, но мы стараемся. Самое главное – тренироваться, слушать тренера, вести правильный образ жизни. Иван Худинша, бронзовый призёр международного турнира «Борцовская Лига Поддубного»