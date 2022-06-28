В Уфе прошел показ документального фильма «Рудольф Нуреев. Нездешний остров»

В Уфе начались «Нуреевские сезоны». Проект стартовал весной в Москве. Он посвящён драматичной судьбе выдающегося танцора балета. Сегодня в Башкортостане показали новый документальный фильм о Рудольфе Нуриеве. Картина называется «Нездешний остров».

В ней архивные кадры жизни и уже современные интервью его знакомых и близких. Просмотр в столице республики – тестовый, с соответствующей надписью. Фильм на широкий экран выйдет в следующем году.

По времени где-то полтора часа, чуть меньше. Там есть современные кадры, когда опрашивали людей, которые лично знали Рудольфа Нуреева. Марина Чепикова, соорганизатор международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» в Уфе

В течение лета организаторы «Нуреевских сезонов» хотят устроить для зрителей в Башкортостане ещё несколько кинопросмотров. Планируется показать всего шесть документальных картин и один художественный фильм.