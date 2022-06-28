В Уфе прошел показ документального фильма «Рудольф Нуреев. Нездешний остров»

В Уфе начались «Нуреевские сезоны». Проект стартовал весной в Москве. Он посвящён драматичной судьбе выдающегося танцора балета. Сегодня в Башкортостане показали новый документальный фильм о Рудольфе Нуриеве. Картина называется «Нездешний остров».
В ней архивные кадры жизни и уже современные интервью его знакомых и близких. Просмотр в столице республики – тестовый, с соответствующей надписью. Фильм на широкий экран выйдет в следующем году.
В течение лета организаторы «Нуреевских сезонов» хотят устроить для зрителей в Башкортостане ещё несколько кинопросмотров. Планируется показать всего шесть документальных картин и один художественный фильм.
Также земляки великого артиста балета, возможно, увидят кадры под названием «Последний танец». Он снят в Венгрии, организаторы сейчас ждут демо-версию картины.