«Наша задача – искоренить фашизм»: как бойцы батальона Шаймуратова проходят боевое слаживание

Бойцы башкирского батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова продолжают боевое слаживание. На территории одной из воинских частей Оренбургской области отрабатывается тактика ведения боя, стрельба из различных видов оружия.

Подъем в 6 утра, завтрак и сразу же марш-бросок на полигон. Несколько километров под палящим солнцем и в полном военном обмундировании даются нелегко. Но никто не сдается. На месте командиры проводят инструктаж, батальон приступает к тренировкам.

Проводятся стрельбы из автоматического оружия, из гранатомётов, из танковых гранатомётов, из миномётов. То есть со всех видов вооружений, которое стоит на вооружении батальона. Командир батальона

На соседнем поле – имитация боя на открытой местности. Ребята работают в паре, прикрывая друг друга. Несмотря на то, что боевое слаживание началось лишь пару дней назад, все движения словно отточены до автоматизма. Сказывается армейская подготовка.

Воевал в Чечне, служил срочную службу. Вообще служил 22 года. Решил вступить в батальон Шаймуратова, потому что надо Родину защищать и ребятам своим помогать. Позывной «Гриф»

После окончания одиночной тренировки начнётся военная подготовка в составе отделений и взводов. За учениями командиры наблюдают как с земли, так и с воздуха. Башкирский батальон обеспечен всеми необходимыми спецсредствами.

Помимо того, что батальон обеспечен всем необходимым от Министерства обороны, крупные предприятия нашей республики оплатили и приобрели нам квадрокоптеры, радиостанции, тепловизионные прицелы и многое другое. Сегодня вы видели уже работу квадрокоптеров, ребята обучались работе. А в ночное время будем испытывать тепловизионные прицелы. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими

У многих бойцов за плечами не только срочная служба, но и работа в горячих точках. Северный Кавказ, Сирия. Некоторые побывали в зоне проведения специальной военной операции. И возвращаются вновь, уже в составе башкирского батальона.

Были мы в Сумском направлении, в Киевском направлении. Заходил я в составе 30-й мотострелковой бригады. Решил вернуться, потому что не могу в стороне стоять. Уже имеется опыт. И что умею, уже могу другим показать и рассказать. Позывной «Шмель»

Я вот по глазам уже вижу наших ребят, глаза горят прямо, уже рвутся в бой. Поэтому с каждым днём у нас боевой дух всё выше и выше. Победа будет за нами. Позывной «Талпан»

Немало и тех, для кого военное дело – не просто работа.

Четвертое поколение десантников. Это дед, старая школа десантная, отец – батя Сугроб у меня, я Сугроб-младший, взял с его позволения его позывной. Дядька тоже служил. Это у нас в поколениях, в роду заложено – быть бойцами, быть воинами, защищать нашу страну. Позывной «Сугроб»

Когда боевое слаживание завершится, батальон будет готов к выполнению поставленных задач. Они знают, для чего пойдут в бой, рискуя жизнью: чтобы поднявший голову фашизм не пришёл в их дома.

80 лет назад наши деды воевали с немцами, видать, не искоренили до конца. Сейчас это наша задача – их искоренить. И при любой погоде, в любом месте мы выполним свою задачу. Позывной «Шах»

Больше всего боимся, что они сюда зайдут. И за ребят, тех, кто там воюет. Всё будет хорошо. И хотел бы всем своим родным передать привет. Позывной «Пуля»