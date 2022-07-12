В Уфе новостройка оказалась не подключена к канализации

Канализация не в счёт. В Уфе, в жилом комплексе «8 марта Village», жильцы были удивлены отсутствием подключения к городским коммуникациям. Оказалась, что к центральной канализации доступа нет, а отходы уходят в землю. Хотя застройщик, говорят собственники, был обязан подключить квартиры к системе. Жильцы обратились в суд.
Городской комфорт и экологичный район обещали рекламные буклеты. Но ни удобства квартиры, ни чистоты природы, говорят жильцы, они так и не получили. Жильё покупали с уверенностью, что канализация будет подключена к городским коммуникациям. Сказка закончилась зимой, когда жители комплекса обнаружили незамерзающий ручеёк, стекающий в местный водоём. В дело вмешались надзорные органы.
Жильцы считают, что канализация не была достроена. Застройщик отвечает, что жилой комплекс и не предполагал системы, о которой сейчас мечтают собственники.
Владельцы загородных квартир обратились в суд. Первая инстанция вынесла решение в пользу истцов. Застройщик подал апелляцию. В ситуации начал разбираться Верховный суд республики.
Компания же застройщика видит ситуацию иначе.
Собственники недвижимости считают, что ответственность лежит и на городской администрации.
Верховный суд, выслушав мнение независимого эксперта, истцов и ответчиков, изучив документацию, вынес решение: застройщик должен построить канализационную систему, так как там она всё же предполагалась.