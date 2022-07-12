В Уфе новостройка оказалась не подключена к канализации

Канализация не в счёт. В Уфе, в жилом комплексе «8 марта Village», жильцы были удивлены отсутствием подключения к городским коммуникациям. Оказалась, что к центральной канализации доступа нет, а отходы уходят в землю. Хотя застройщик, говорят собственники, был обязан подключить квартиры к системе. Жильцы обратились в суд.

Городской комфорт и экологичный район обещали рекламные буклеты. Но ни удобства квартиры, ни чистоты природы, говорят жильцы, они так и не получили. Жильё покупали с уверенностью, что канализация будет подключена к городским коммуникациям. Сказка закончилась зимой, когда жители комплекса обнаружили незамерзающий ручеёк, стекающий в местный водоём. В дело вмешались надзорные органы.

Сброс стоков в воду прекратили, стали сбрасывать в скважину. А здесь рядом поселки, у людей колодцы – они вместо чистой воды качают наши фекалии. Рустам Мумалимов, житель жилого комплекса

Жильцы считают, что канализация не была достроена. Застройщик отвечает, что жилой комплекс и не предполагал системы, о которой сейчас мечтают собственники.

Нас водили за нос, говорили о фильтрационном поле, которое на самом деле отсутствует. Нашли решение только одно – пробить скважину и туда сбрасывать. И непонятно, кто к нам придет – Минэкологии или еще какая организация – и просто остановит это все. Наиль Хакимов, житель жилого комплекса

Владельцы загородных квартир обратились в суд. Первая инстанция вынесла решение в пользу истцов. Застройщик подал апелляцию. В ситуации начал разбираться Верховный суд республики.

Застройщик позиционировал себя как застройщик комфортабельных квартир со всеми городскими условиями и коммуникациями. Азат Кубагушев, юрист истцов

Компания же застройщика видит ситуацию иначе.

Некоторые жители захотели улучшить свои условия за счет застройщика и быть подключенными к центральным городским сетям. Ни договором, ни законом это не предусмотрено. Андрей Гордеев, юрист застройщика

Собственники недвижимости считают, что ответственность лежит и на городской администрации.

Участие города здесь необходимо: они выдали разрешение на строительство, на ввод в эксплуатацию. Выходит, поверили на слово, но не проверили. Радик Исмагилов, адвокат истцов