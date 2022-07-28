В трех районах Башкирии зафиксирована массовая гибель пчел

Массовая гибель пчёл в Башкортостане. Случаи зафиксированы в трех районах республики: в Альшеевском, Илишевском и Чишминском районах. Предполагаемая причина на местах одна – обработка засеянных полей сильными препаратами, убивающими вредителей. Вот только действует он и на тех, кто приносит пользу. Пчёлы собирают нектар и едва успевают долететь до улья.

Из последних сил пчёлы пытаются донести нектар до дома. Долетают, вероятно, тоже не все. Свою полосатую команду Назир Рахимов собрал в 2009 году. Мужчина купил 80 ульев. В этом году успел откачать до отравления насекомых две последние фляги мёда.

Предполагаемая причина массовой гибели пчёл – сильный инсектицид, которым обработали рапсовые поля в Илишевском районе. Культуру в течение сезона пытались спасти более слабыми препаратами. Не вышло. Фермеры рисковали остаться не то чтобы без прибыли, а вовсе в минусе на несколько миллионов рублей за взятые кредиты, которые потратили на семена.

Фермеры утверждают, что предупреждали об опасности для пчёл. Как и полагается, информацию передали онлайн и в администрацию за несколько дней до обработки инсектицидом. Вопрос, были ли доведены данные до пасечников.

Всего рапсом здесь засеяно 3,5 тысячи гектаров. Только рядом с одним из полей на расстоянии 5 км зафиксировано 7 пострадавших пасек. На места гибели пчёл в эти дни выезжают специалисты. Фиксируются случаи, берутся пробы, которые запечатывают в сейф-пакеты. Результаты экспертизы будут готовы не раньше, чем через две недели.