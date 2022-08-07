В Башкирию приехал дорожный «ревизорро»

Автодом с дорожным «ревизорро» доехал и до Башкортостана. Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов уже три года путешествует по стране и изучает дорожные сети различных регионов. Оценивающим взглядом он окинул транспортную систему нашей республики.

Изоляция натолкнула семью Якимовых на идею купить дом на колёсах. Границы были закрыты, зато Россия – неизведанна. С рук купили классический альковный автодом и отправились в путешествие по стране.

На крыше расположены солнечные батареи. Их полного запаса хватает на день автономной работы. Внутри автодома планировка как в жд-купе. Поместятся четыре пассажира и ещё двое в водительской кабине.

Путешествует Михаил вместе со своей супругой и четырёхлетней дочкой. За три года Якимовы объездили почти всю европейскую часть страны. Приятный отдых Михаил совмещает с работой. Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта в процессе путешествия занимается исследованием дорожной ситуации в регионах страны. Свою оценку специалист дал и нашей инфраструктуре.

У вас большой минус – полное отсутствие парковочной политики. Её нет даже в зачаточном состоянии. Речь не идёт даже о платном парковочном пространстве, у вас нет даже общедоступного парковочного пространства. Второй жирный минус – качество маршрутной сети. Не может через одну остановку двигаться 66 маршрутов. Это какой-то нереальный рекорд. Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Ространснадзоре

В черный список директора Института транспортного планирования попала кольцевая развязка на центральном рынке Уфы. Впрочем, это «заколдованное кольцо» пугает до дрожи не только новичков. Злосчастный перекресток с кучей светофоров ежедневно заставляет нервничать даже опытных водителей с многолетним стажем.

Возмутило учёного и то, как чиновники ликвидировали очаг аварийности на Затонском кольце. Схему движения там изменили с помощью знаков и бетонных блоков.

Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Ространснадзоре

И несмотря на то, что в последние несколько лет состояние дорог в Уфе улучшается, местами ситуация еще остается сложной. Своеобразной преградой на пути автомобилистов стали рельсы. По словам директора Института транспортного планирования, такое состояние переездов не только угрожает технической исправности автомобилей, но и может спровоцировать аварии.

Темпы автомобилизации всегда будут опережать темпы дорожного строительства. Да и расширять путепроводы до бесконечности невозможно. Единственным способом уменьшить время поездки и тем самым поддержать растущую мобильность горожан является развитие общественного транспорта. Среди решений проблемы учёный озвучил идею оставить на главных улицах только большие автобусы или даже пустить трамвай, а малый и средний транспорт обязать подвозить людей лишь до пересадочных остановок.