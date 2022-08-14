В Уфе появятся более 60 новых автобусов НефАЗ

Госзаказ Башкортостана на 63 автобуса большого класса почти исполнен. До конца августа в Нефтекамске планируют завершить производство партии низкопольных автобусов НефАЗ, которые по поручению Радия Хабирова республика приобретает для Уфы. Съемочная группа БСТ побывала там, где рождается пассажирский транспорт, который колесит сегодня не только по дорогам республики.

Цех №29. Здесь собирают автобусные шасси. На готовый каркас устанавливают узлы и агрегаты. В частности, двигатель, задний мост, переднюю подвеску, рулевое управление и тормозную систему.

Я устанавливаю рукава высокого давления, проверяю их на герметичность, чтобы не было никаких протечек. Каждый раз мы смотрим протяжку, момент затяжки. Артур Гилметдинов, слесарь механосборочных работ

Вместо западного силового агрегата – восточный. Из-за ситуации в мировой экономике в оперативном порядке руководству завода пришлось пересмотреть поставщиков. При этом приоритет – в сторону Китая. Двигатель и коробка поставляются отныне из Поднебесной. Санкции, конечно, добавили хлопот, но кардинально не нарушили производственную цепочку.

Мы своевременно отрабатываем, мы находим альтернативных поставщиков, мы находим партнеров в дружественных странах. Продолжаем работать и производить технику. Владимир Курганов, генеральный директор ПАО «НефАЗ»

Китай, Индия и Турция – основные поставщики альтернативных комплектующих для техники. Некоторые узлы и агрегаты стали отечественными. К примеру, система кондиционирования автобусов теперь российская. Вся эта работа по налаживанию новых связей позволила сохранить как портфель заказов, так и специалистов предприятия. В автобусном производстве работают 1790 человек.

На сегодняшний день портфель заказа на август составляет 184 единицы. В основном наш персонал – молодые ребята, молодые специалисты, которые очень довольны условиями труда на нашем заводе. Салават Назмиев, директор автобусного производства

63 автобуса из 184 производятся по заказу Башкортостана. Это городские низкопольные НефАЗы большого класса, каждый из которых рассчитан на перевозку 85 пассажиров. Техника современная и комфортабельная для людей, говорят на заводе. У автобуса есть ряд преимуществ.

Есть система кондиционирования, есть система телематики, которая позволяет водителю отслеживать ситуацию в автобусе для принятия правильных решений. Ильдар Габидуллин, представитель бюро развития производства системы КАМАЗ ПАО «НефАЗ»

В автобусах предусмотрено отдельное место для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также пандус для посадки пассажиров в инвалидной коляске. Для общего удобства транспорт оснащен современным информационным табло и голосовым софтом предупреждения об остановках. Работать новые автобусы будут на газомоторном топливе, что очень важно с точки зрения экологии, особенно в больших городах.

Это один из 63 автобусов, предназначенных для Уфы. Полностью заказ республики нефтекамские машиностроители исполнят до конца месяца.

Уже скоро новые низкопольные автобусы должны выехать на улицы столицы Башкортостана. Об этом в своих социальных сетях написал Радий Хабиров. Глава республики отметил, что эту партию отправят на самые востребованные маршруты в Уфе и уфимской агломерации. В частности, они будут обслуживать микрорайоны Дема, Затон, Инорс, Сипайлово, где сейчас бывают напряженные моменты.

Когда мы три года назад начинали транспортную реформу, именно НефАЗ подставил нам плечи и вне очереди принял у республики первый заказ на автобусы. И мы смогли начать убирать с наших улиц ушастые «пазики». За это время мы купили 943 автобуса большого, среднего и малого классов. Из них 201 по заказу республики выпустил НефАЗ. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Важно, что работа по замене автобусов толкает к обновлению автопарка и частных перевозчиков, отметил глава республики. За последние два года они закупили более 150 единиц пассажирского транспорта.

Сейчас у нас один из самых новых парков подвижного состава общественного транспорта в Российской Федерации. Средний возраст уже практически не превышает четырех лет. С поставкой этих автобусов он станет еще меньше – где-то в районе трех лет. Александр Булышев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан