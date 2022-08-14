В Уфе появятся более 60 новых автобусов НефАЗ

Госзаказ Башкортостана на 63 автобуса большого класса почти исполнен. До конца августа в Нефтекамске планируют завершить производство партии низкопольных автобусов НефАЗ, которые по поручению Радия Хабирова республика приобретает для Уфы. Съемочная группа БСТ побывала там, где рождается пассажирский транспорт, который колесит сегодня не только по дорогам республики.
Цех №29. Здесь собирают автобусные шасси. На готовый каркас устанавливают узлы и агрегаты. В частности, двигатель, задний мост, переднюю подвеску, рулевое управление и тормозную систему.
Вместо западного силового агрегата – восточный. Из-за ситуации в мировой экономике в оперативном порядке руководству завода пришлось пересмотреть поставщиков. При этом приоритет – в сторону Китая. Двигатель и коробка поставляются отныне из Поднебесной. Санкции, конечно, добавили хлопот, но кардинально не нарушили производственную цепочку.
Китай, Индия и Турция – основные поставщики альтернативных комплектующих для техники. Некоторые узлы и агрегаты стали отечественными. К примеру, система кондиционирования автобусов теперь российская. Вся эта работа по налаживанию новых связей позволила сохранить как портфель заказов, так и специалистов предприятия. В автобусном производстве работают 1790 человек.
63 автобуса из 184 производятся по заказу Башкортостана. Это городские низкопольные НефАЗы большого класса, каждый из которых рассчитан на перевозку 85 пассажиров. Техника современная и комфортабельная для людей, говорят на заводе. У автобуса есть ряд преимуществ.
В автобусах предусмотрено отдельное место для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также пандус для посадки пассажиров в инвалидной коляске. Для общего удобства транспорт оснащен современным информационным табло и голосовым софтом предупреждения об остановках. Работать новые автобусы будут на газомоторном топливе, что очень важно с точки зрения экологии, особенно в больших городах.
Это один из 63 автобусов, предназначенных для Уфы. Полностью заказ республики нефтекамские машиностроители исполнят до конца месяца.
Уже скоро новые низкопольные автобусы должны выехать на улицы столицы Башкортостана. Об этом в своих социальных сетях написал Радий Хабиров. Глава республики отметил, что эту партию отправят на самые востребованные маршруты в Уфе и уфимской агломерации. В частности, они будут обслуживать микрорайоны Дема, Затон, Инорс, Сипайлово, где сейчас бывают напряженные моменты.
Важно, что работа по замене автобусов толкает к обновлению автопарка и частных перевозчиков, отметил глава республики. За последние два года они закупили более 150 единиц пассажирского транспорта.
В ближайшей перспективе планируется не только обновлять автобусный парк, но и продолжить работу по отладке расписания маршрутов и повышению качества обслуживания пассажиров. Важно не только как выглядит транспорт, но и с каким комфортом он довозит жителей республики до пункта назначения.