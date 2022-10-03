В Благовещенске появилась современная площадка ГТО

Спорткомплекс разместился на территории детской юношеской спортивной школы. Территория оборудована безопасным прорезиненным покрытием, установлены различные комплексы для прыжков в длину с места, рывка гири, мишени для метания мяча в цель, также есть турники и брусья, секторы для упражнений на пресс и участки для прыжков в длину.