В Благовещенске появилась современная площадка ГТО

Спорткомплекс разместился на территории детской юношеской спортивной школы. Территория оборудована безопасным прорезиненным покрытием, установлены различные комплексы для прыжков в длину с места, рывка гири, мишени для метания мяча в цель, также есть турники и брусья, секторы для упражнений на пресс и участки для прыжков в длину.
Площадка открыта в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в нацпроект «Демография». Кроме сдачи нормативов комплекса ГТО, на площадке проходят тренировки секций спортивной школы и активный отдых для жителей Благовещенского района.