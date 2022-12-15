Булат Сафин прокомментировал речь Радия Хабирова на заседании Госсобрания

Сегодня, 15 декабря, на 49-ом заседании Госсобрания Башкирии Радий Хабиров выступил с Посланием депутатам.

Фото №1 - Булат Сафин прокомментировал речь Радия Хабирова на заседании Госсобрания

Глава региона наметил дальнейшие пути развития республики, среди которых важное место занимает социальная сфера. В частности, Радий Хабиров затронул вопрос о развитии производства средств реабилитации для людей с инвалидностью на предприятиях Башкирии. По словам адвоката Булата Сафина, это крайне важное направление – технические средства для реабилитации, созданные в Башкирии, могут быть востребованы по всей России.

В своем послании Радий Хабиров затронул очень важный вопрос о развитии производства средств реабилитации инвалидов на предприятиях республики. Это очень важное направление деятельности, поскольку инвалиды в целях их реабилитации, социальной адаптации имеют право на получение технических средств. Перечень этих технических средств содержится в нормативно-правовых актах, очень актуальным является вопрос об импортозамещении ряда товаров. Развивать производство таких товаров важно, как для самих инвалидов, так и для развития промышленности республики, поскольку такие товары необходимы по всей России. В этом контексте мы будем со своей стороны прорабатывать этот вопрос во Всероссийском обществе слепых, помещение завода которого расположено в Уфе. Эти помещения с нашей точки зрения могут также быть использованы для производства инвалидами технических средств реабилитации для инвалидов. Будем работать в этом направлении.

Булат Сафин, адвокат, член Общественной палаты РБ
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