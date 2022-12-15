Булат Сафин прокомментировал речь Радия Хабирова на заседании Госсобрания

Сегодня, 15 декабря, на 49-ом заседании Госсобрания Башкирии Радий Хабиров выступил с Посланием депутатам.
Глава региона наметил дальнейшие пути развития республики, среди которых важное место занимает социальная сфера. В частности, Радий Хабиров затронул вопрос о развитии производства средств реабилитации для людей с инвалидностью на предприятиях Башкирии. По словам адвоката Булата Сафина, это крайне важное направление – технические средства для реабилитации, созданные в Башкирии, могут быть востребованы по всей России.