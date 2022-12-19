Добровольческий батальон имени Салавата Юлаева готовится к отправке в зону СВО

На Советской площади состоялась церемония вручения офицерам и прапорщикам воинского соединения отличительных знаков. Третий башкирский батальон сформирован из добровольцев, имеющих за плечами опыт армейской службы и участия в боевых действиях в горячих точках.

Задача – чтобы мир был на земле, чтобы наши дети нормально росли. Я был в трех командировках на Кавказе, поэтому мне как участнику боевых действий в стороне остаться не хочется.

Личный состав прошёл боевое слаживание на полигонах в Уфе и Уфимском районе. Бойцы оттачивали стрельбу по мишеням, метание гранат, изучали оружие. В расписании были и занятия по военной медицине: юлаевцы учились эвакуировать раненных товарищей из-под огня. На время проведения торжественного парада, 20 декабря, будет ограничено движение автотранспорта. С 9 часов до 14:30 перекроют участки улиц, пролегающих через Советскую площадь.