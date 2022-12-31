Главные события в научно-образовательной сфере Башкирии в 2022 году

В 2022 году Башкортостан занял четвертое место Национального рейтинга научно-технологического развития регионов. Впереди только Москва, Санкт-Петербург и Томская область. У республики есть и амбиции, и возможности выбиться в лидеры. В Уфе уже строится Евразийский научно-образовательный центр.

Когда чувствуешь столько мощи, невольно сильнее жмешь на педаль газа, словно машина сама провоцирует тебя ехать быстрее. Примерно то же происходит и с наукой республики. Она дерзко набирает скорость. Молодые умы получили свой провоцирующий на открытия фактор. Кстати, этот болид собрали наши ребята.

Весит гоночный автомобиль 270 килограммов. До сотни на спидометре разгоняется всего за три секунды. Его максимальная скорость может достигать 270 километров в час. Всё зависит лишь от трассы. Для создания башкирского болида ребята использовали почти невесомое сиденье из карбона, из него же сделали антикрылья и облицовку, чтобы избежать возможных поломок. Установили детали из титана.

Ребята таким образом понимают, как этот металл себя ведёт. Получая знания при создании болида, они в дальнейшем могут их использовать при проектировании авиационных двигателей, узлов или самих самолётов. То есть ребята не просто понимают и впитывают теоретические знания, они эти знания, можно сказать, трогают руками. Максим Разяпов, преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания Уфимского университета науки и технологий, руководитель студенческого конструкторского бюро «Формула студент»

«Потрогать» профессию своими руками теперь могут и студенты УГНТУ. В стенах вуза в этом году открылась единственная в стране учебная буровая. Установка буквально напичкана самой современной техникой. Некоторые её детали даже не имеют аналогов. Кстати, оригинальные изделия создаются и в стенах медицинского университета. Там талантливые умы республики поставили перед собой задачу вырастить людям новые кости.

Шаг пусть и небольшой, но он может стать огромным прорывом для всего человечества. Импланты не просто идентичны тканям человеческого организма, они становятся их частью, переплетаясь с сосудами, мышечной и костной тканью. Республика же в свою очередь даёт ученым возможности раскрыть свой потенциал. В вузах создаются современные лаборатории и инженерные школы. Чтобы открытий стало ещё больше, в Башкортостане был создан Евразийский научно-образовательный центр.

Эти кампусы должны стать точками притяжения талантливых ребят со всей страны, а также центрами развития науки и экономики регионов расположения этих учебных заведений. Первые восемь проектов уже стартовали в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Томске. И нужно, конечно, ускорить эту работу, нужно ускорить её. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Местом возведения кампуса был выбран центр города – лакомый кусок для строителей. Но власти региона решили: самое дорогое нужно инвестировать в подрастающее поколение. Площадь центра составит порядка 170 тысяч квадратных метров. В центре постройки будет стилобат с семью башнями – отсылка к цветку курая. Их окольцует между собой аудиторно-лабораторный блок. В состав войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,5 тысячи мест.

Сама идея строительства кампусов, которую определило Правительство Российской Федерации, предполагает обязательное участие внебюджетных средств. Основной, так называемый капитальный грант на уфимский кампус – почти 12 млрд рублей – из федерального бюджета уже есть. Нам необходимо было найти собственные средства. Эта сумма небольшая – 3,6 млрд рублей на четыре года. Важно также было определить партнёра, который вложит внебюджетные средства в рамках концессионного соглашения. Поэтому мы подписали соглашение с «Эталоном». В принципе, этот документ является последним юридическим действием, чтобы приступать непосредственно к строительству. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Четвертое место в Национальном рейтинге научно-технологического развития федеральные эксперты называют закономерным прорывом.

Регионы, вошедшие в рейтинг, которые попали в первые строчки, – это регионы, где хорошо развита наука, прилагается много усилий для развития науки, от науки есть результат в виде и наукоёмкого бизнеса, и внедряемых инноваций, и отечественных технологий, которые востребованы реальным сектором экономики. В данном случае лидирующие регионы – лидеры с точки зрения экосистемы научно-технологического развития. Андрей Омельчук, заместитель министра науки и высшего образования России

Очередная победа башкирской науки – 1 миллиард 300 миллионов рублей на развитие по программе Приоритет 2030. Средства вузы направят на новое оборудование, онлайн-сервисы и стажировку ученых в ведущих вузах.

То, что мы делаем, помогает повышать качество жизни в республике. Это новая среда, это новые возможности для развития карьеры молодежи. Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки