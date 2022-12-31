Главные события в научно-образовательной сфере Башкирии в 2022 году

В 2022 году Башкортостан занял четвертое место Национального рейтинга научно-технологического развития регионов. Впереди только Москва, Санкт-Петербург и Томская область. У республики есть и амбиции, и возможности выбиться в лидеры. В Уфе уже строится Евразийский научно-образовательный центр.
Когда чувствуешь столько мощи, невольно сильнее жмешь на педаль газа, словно машина сама провоцирует тебя ехать быстрее. Примерно то же происходит и с наукой республики. Она дерзко набирает скорость. Молодые умы получили свой провоцирующий на открытия фактор. Кстати, этот болид собрали наши ребята.
Весит гоночный автомобиль 270 килограммов. До сотни на спидометре разгоняется всего за три секунды. Его максимальная скорость может достигать 270 километров в час. Всё зависит лишь от трассы. Для создания башкирского болида ребята использовали почти невесомое сиденье из карбона, из него же сделали антикрылья и облицовку, чтобы избежать возможных поломок. Установили детали из титана.
«Потрогать» профессию своими руками теперь могут и студенты УГНТУ. В стенах вуза в этом году открылась единственная в стране учебная буровая. Установка буквально напичкана самой современной техникой. Некоторые её детали даже не имеют аналогов. Кстати, оригинальные изделия создаются и в стенах медицинского университета. Там талантливые умы республики поставили перед собой задачу вырастить людям новые кости.
Шаг пусть и небольшой, но он может стать огромным прорывом для всего человечества. Импланты не просто идентичны тканям человеческого организма, они становятся их частью, переплетаясь с сосудами, мышечной и костной тканью. Республика же в свою очередь даёт ученым возможности раскрыть свой потенциал. В вузах создаются современные лаборатории и инженерные школы. Чтобы открытий стало ещё больше, в Башкортостане был создан Евразийский научно-образовательный центр.
Местом возведения кампуса был выбран центр города – лакомый кусок для строителей. Но власти региона решили: самое дорогое нужно инвестировать в подрастающее поколение. Площадь центра составит порядка 170 тысяч квадратных метров. В центре постройки будет стилобат с семью башнями – отсылка к цветку курая. Их окольцует между собой аудиторно-лабораторный блок. В состав войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,5 тысячи мест.
Четвертое место в Национальном рейтинге научно-технологического развития федеральные эксперты называют закономерным прорывом.
Очередная победа башкирской науки – 1 миллиард 300 миллионов рублей на развитие по программе Приоритет 2030. Средства вузы направят на новое оборудование, онлайн-сервисы и стажировку ученых в ведущих вузах.
Самый важный вопрос Евразийского научного центра – финансы – уже на 100% решен. В первую очередь к концу следующего года намерены сдать IQ - парк. Весь комплекс зданий намерены возвести к 2026 году. И тогда Башкортостан ещё ярче засияет на карте мировой науки