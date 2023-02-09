В Башкирии за неделю подорожали репчатый лук и огурцы

Специалисты Башстата продолжают мониторить цены на продукты в магазинах республики. Они сравнили цены 30 января и 6 февраля.

Больше всего за данный период отслеживания подорожали репчатый лук и огурцы (11-12%). Килограмм лука можно купить в среднем за 40 рублей, а огурцов – за 252 рубля. Специалисты отмечают, что овощи поднимаются в цене каждую неделю.