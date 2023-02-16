В Уфе сын убил мать и покончил с собой

В Уфе возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Башкирии. 

Фото №1 - В Уфе сын убил мать и покончил с собой

Установлено, что около многоквартирного дома в столице Башкирии обнаружен труп женщины 1940 года рождения. После осмотра квартиры погибшей полиция также обнаружила тело ее сына 1973 года рождения. По предварительным данным, мужчина убил мать, а затем покончил с собой. 

Фото №2 - В Уфе сын убил мать и покончил с собой

Для следственно-оперативных мероприятий на место происшествия выехали следователи, криминалисты, а также первый заместитель руководителя следственного управления республики Евгений Лагацкий. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшей трагедии. 

Уфимская волна
Акции БСТ