В Уфе охранники супермаркета жестко избили покупателя

Пришёл за покупками, а ушёл из магазина со сломанной ногой и сотрясением мозга. Сотрудники службы безопасности супермаркета в Уфе избили посетителя. Они посчитали, что тот слишком долго расплачивается на кассе. Какую позицию заняло руководство торговой точки, разбирался журналист проекта «Честно говоря».

То, что клиент не всегда прав, Алмаз теперь, пожалуй, запомнит надолго. Сотрясение мозга, перелом лодыжки, синяки и ссадины – так для парня закончился поход в продуктовый магазин у дома. В супермаркете сотрудникам не понравилось то, что Алмаз долго проверял баланс на своих картах.

Алмаз вспоминает, что просил пощады и помощи, но его продолжали "отоваривать" по полной. По словам парня, из магазина его загрузили в машину и грозились вывезти за город.

В супермаркете нам заявили, что парня видят впервые, кто его бил не знают, а сотрудники, которые приехали по вызову, у них не работают.

По крайней мере, одного из тех, кто избивал Алмаза, он запомнил хорошо и даже нашел его в соцсетях.

О подвигах охранников знает не понаслышке Мария. Она сама там работала продавцом. Девушка говорит, что ее обвинили в воровстве и потребовали возместить ущерб. Она отказалась, так как не совершала этого деяния. Тогда неизвестные стали угрожать ей расправой и преследовать. Ее в наручниках повезли домой, чтобы забрать имущество.

И Алмаз, и Мария написали заявления в полицию. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах дела.

В региональном отделении супермаркета Алмазу прислали ответ, что проведут проверку и обязательно накажут виновных.