В Уфе прошел Открытый кубок Федерации России по боевому самбо

Участие принимали более 100 самбистов в шести весовых категориях от 8 лет и старше. Мероприятие приурочили ко Дню войск национальной гвардии России, с участием юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов и кадетских классов республики. За победу боролись как мальчики, так и девочки. Даже те, кто занимается этим видом спорта не так давно.

На этот вид спорта я решила пойти, чтобы получить опыт в плане знаний борьбы и просто интересно было.

Эмилия Халикова, участница соревнований /Салават/

Сейчас в республике активно развивается самбо. Глава республики поддерживает активное участие Башкортостана в реализации федерального проекта «Zа самбо». Руководство Всероссийской федерации предложило в 2024 году организовать в Уфе масштабный турнир по самбо среди школьников. Наработанный опыт и развитая спортивная инфраструктура Башкортостана позволят провести состязания на самом высоком уровне.

Мы стараемся развивать самбо, потому что это как национальный вид спорта. Он интересен всем, собирает очень обширную публику. Все хотят заниматься.

Михаил Мигунов, председатель регионального отделения Федерации боевого самбо России по Республике Башкортостан
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