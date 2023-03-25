В Уфе прошел Открытый кубок Федерации России по боевому самбо

Участие принимали более 100 самбистов в шести весовых категориях от 8 лет и старше. Мероприятие приурочили ко Дню войск национальной гвардии России, с участием юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов и кадетских классов республики. За победу боролись как мальчики, так и девочки. Даже те, кто занимается этим видом спорта не так давно.
Сейчас в республике активно развивается самбо. Глава республики поддерживает активное участие Башкортостана в реализации федерального проекта «Zа самбо». Руководство Всероссийской федерации предложило в 2024 году организовать в Уфе масштабный турнир по самбо среди школьников. Наработанный опыт и развитая спортивная инфраструктура Башкортостана позволят провести состязания на самом высоком уровне.