В Башкирии в 2023 году принять участие в программе школьного туризма смогут более 37 тыс человек

На эти цели из федерального бюджета выделили 188 млн рублей, еще 75 млн начислит республиканская казна. Это в три раза больше, чем в прошлом году, когда проект только стартовал.

Главная задача – познакомить учащихся с историей родного края в рамках небольших путешествий. Продолжительность тура – не менее суток. Проезд, питание, размещение, экскурсии – все бесплатно. Правда, есть определенные нюансы: детей, например, можно заселять только в трехзвездочные гостиницы.