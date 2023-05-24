В Башкирии показали работу крупнейшего животноводческого комплекса

100 тонн молока в сутки производят в животноводческом комплексе «Семено-Макарово» в Ермекеевском районе. Эта ферма – одна из крупнейших в Башкортостане. Почти 6,5 тысяч голов голштинской породы. Предприятие входит в крупнейший молочный холдинг России.

Буренки как по часам спешат на дойку. Операторы уже ждут в зале с доильными стаканами, чтобы отправить в вояж. После каждого животного аппарат очищается автоматически, без вмешательства человека.

Устройство представляет собой карусель. За одну дойку оно успевает вращаться 38 раз. Сама платформа – на бетонном основании, позволяет уместить 72 коровы. За оборот в восемь минут выдаивается каждая корова. Сырье по молокопроводу поступает в систему охлаждения. Потом через несколько фильтров стекает в один большой танк для хранения с температурой 3-4 градуса.

В лаборатории проверяют качество молока. И только потом отгружают в машины, которые разъезжаются по городам республики и соседних регионов.

90 процентов культур сеют и сажают сами. Закупают лишь шроты, дробину, жом сухой, патоку, соль, мел и соду. Учетчик предприятия Юлия Гуторина – личный нутрициолог буренок: подсчитывает ингредиенты, составляет рацион для животных. Для кормления у предприятия – программа собственной разработки.

За коровами ухаживают 120 человек. Для них созданы комфортные условия: есть столовая, организован корпоративный транспорт. Благодаря софинансированию строительства многоквартирного дома восемь сотрудников получили жилье.