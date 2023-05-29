Ни окон, ни денег: в Башкирии предпринимательница не выполнила условия договора

В редакцию новостей телеканала БСТ обратились жители Мелеуза. Уже несколько месяцев им приходится вести переписку и обивать пороги офиса предпринимателя, который обязался установить им окна. Все договорные сроки оказались нарушены. В то, что услуга будет выполнена, заказчики уже не верят, но не теряют надежду, что смогут вернуть свои деньги.
Восемь окон и балконная дверь обошлись Наталье Бедняковой в сумму больше 100 тысяч рублей. Денег на тот момент было не жалко. Жить в доме без окон все равно бы не получилось. Договор женщина с местной предпринимательницей заключила еще в прошлом году, и в первый же день внесла 50 тысяч рублей в качестве предоплаты.
Наталья Беднякова уже обратилась в суд. И окна планирует заказать в другом месте. Переезд и так затянулся. Как и у Алевтины Корчагиной. Жительница села Федоровка заказала услугу по установке окон у этого же предпринимателя. Раскошелиться пришлось более чем на 200 тысяч рублей. Окна женщина также собиралась установить в строящийся дом.
Офис, где заключались договоры, находится на центральной улице Мелеуза, на данный момент он закрыт. Цены, отмечают те, кто сделал заказы, у этого бизнесмена ниже рыночных. Но отдавать свои кровные в дар тем не менее никто не планировал.
Страница в соцсетях, на которой предлагают и установку окон, и балконы под ключ, продолжает действовать. При этом на стене размещаются фотографии выполненных работ. Номер, указанный на этой странице, совпадет с тем, с которого ведется переписка с заказчиками. За комментариями мы обратились в правоохранительные органы.
За прояснением ситуации мы обратились к предпринимательнице из Мелеуза, она отказалась как-либо комментировать ситуацию по телефону, о нежелании общаться с журналистами она написала и в мессенджере. Со слов самих пострадавших, их еще больше, чем смогли прийти на встречу с журналистами. Люди намерены из-за окон стучаться в двери различных инстанций, чтобы их вопрос наконец решился.