Ни окон, ни денег: в Башкирии предпринимательница не выполнила условия договора

В редакцию новостей телеканала БСТ обратились жители Мелеуза. Уже несколько месяцев им приходится вести переписку и обивать пороги офиса предпринимателя, который обязался установить им окна. Все договорные сроки оказались нарушены. В то, что услуга будет выполнена, заказчики уже не верят, но не теряют надежду, что смогут вернуть свои деньги.

Восемь окон и балконная дверь обошлись Наталье Бедняковой в сумму больше 100 тысяч рублей. Денег на тот момент было не жалко. Жить в доме без окон все равно бы не получилось. Договор женщина с местной предпринимательницей заключила еще в прошлом году, и в первый же день внесла 50 тысяч рублей в качестве предоплаты.

Потом она позвонила и сказала: «Если вы хотите побыстрей, надо еще 70 тысяч». Через две недели мы заплатили еще 70 тысяч. До конца сентября нам обещали поставить окна, окон нет до сих пор. Наталья Беднякова

Наталья Беднякова уже обратилась в суд. И окна планирует заказать в другом месте. Переезд и так затянулся. Как и у Алевтины Корчагиной. Жительница села Федоровка заказала услугу по установке окон у этого же предпринимателя. Раскошелиться пришлось более чем на 200 тысяч рублей. Окна женщина также собиралась установить в строящийся дом.

Дом простоял всю зиму без окон. На стенах прошли трещины. Пришлось все перегородки в доме из газобетона снять и делать их из кирпича. Дом был без окон, и отсюда трещины. Алевтина Корчагина

Офис, где заключались договоры, находится на центральной улице Мелеуза, на данный момент он закрыт. Цены, отмечают те, кто сделал заказы, у этого бизнесмена ниже рыночных. Но отдавать свои кровные в дар тем не менее никто не планировал.

Мы привыкли людям верить. Сами не обманываем людей. Отдали всю сумму – 42 400. Для меня, для пенсионерки, сумма большая. Валентина Ермакова

Обидно, у меня пенсия 15 тысяч. Я ей должна отдавать. Мы надеялись же. Любовь Васина

Страница в соцсетях, на которой предлагают и установку окон, и балконы под ключ, продолжает действовать. При этом на стене размещаются фотографии выполненных работ. Номер, указанный на этой странице, совпадет с тем, с которого ведется переписка с заказчиками. За комментариями мы обратились в правоохранительные органы.

В производстве сотрудников отдела МВД России по Мелеузовскому району находится материал проверки по факту неисполнения договорных обязательств по установке пластиковых окон одним из индивидуальных предпринимателей района. В настоящее время следователями назначено проведение строительно-технических исследований, вынесено постановление об исследовании документов индивидуального предпринимателя и направлены запросы в организации. После получения всех сведений сотрудниками райотдела будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ. Диана Нагимова, сотрудник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан