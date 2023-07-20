В Уфе появятся Улица Дружбы и этнодеревня

Республиканский центр народного творчества провел аукцион, по итогам которого был заключен контракт с индивидуальным предпринимателем Гульнарой Юриной.

Контракт предусматривает разработку фирменного стиля улицы Дружбы, а также этнодеревни на территории города Уфы. Работа проводится в рамках фестиваля этнических культур форума регионов России и Республики Беларусь, который проводится ежегодно с 2014 года.