В городах и сёлах Башкирии открылись филиалы штаба второго батальона имени Салавата Юлаева

В Стерлитамаке, Туймазах и Малоязе, Нефтекамске и Бакалах открылись филиалы штаба второго батальона имени Салавата Юлаева, который действует в структуре войск национальной гвардии России.

В Башкортостане продолжается формирование батальона. С желанием пойти на службу уже обратились более 200 человек. Напомним, первый батальон имени Салавата Юлаева был сформирован в октябре прошлого года. Добровольцы успешно выполняют боевые задачи. В новый батальон в первую очередь вошли те, кто не успел попасть в предыдущий.

Вы сами видите, что обстановка напряжённая. Наши границы надо защищать. И личный состав надо увеличить. Поэтому мы, военнослужащие, обсудили и решили, что наш батальон имени Салавата Юлаева надо увеличить.

Артур Юмагужин, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с войсками Национальной Гвардии России

Для того, чтобы вступить в батальон имени Салавата Юлаева, нужно обратиться в уфимский штаб по адресу: ул. Бульвар Славы, 6. Отбирать будут по параметрам. Например, возрастным – от 23 до 55 лет. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому номеру: 8 987 023 76 00.

Здесь я со своими братьями – людьми с похожими убеждениями, настроем и характером. С людьми, которые пришли с такими же целями и идеями. Поэтому здесь в плане взаимопонимания служить гораздо проще.

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