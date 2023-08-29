В городах и сёлах Башкирии открылись филиалы штаба второго батальона имени Салавата Юлаева

В Стерлитамаке, Туймазах и Малоязе, Нефтекамске и Бакалах открылись филиалы штаба второго батальона имени Салавата Юлаева, который действует в структуре войск национальной гвардии России.
В Башкортостане продолжается формирование батальона. С желанием пойти на службу уже обратились более 200 человек. Напомним, первый батальон имени Салавата Юлаева был сформирован в октябре прошлого года. Добровольцы успешно выполняют боевые задачи. В новый батальон в первую очередь вошли те, кто не успел попасть в предыдущий.
Для того, чтобы вступить в батальон имени Салавата Юлаева, нужно обратиться в уфимский штаб по адресу: ул. Бульвар Славы, 6. Отбирать будут по параметрам. Например, возрастным – от 23 до 55 лет. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому номеру: 8 987 023 76 00.