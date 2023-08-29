В городах и сёлах Башкирии открылись филиалы штаба второго батальона имени Салавата Юлаева

В Башкортостане продолжается формирование батальона. С желанием пойти на службу уже обратились более 200 человек. Напомним, первый батальон имени Салавата Юлаева был сформирован в октябре прошлого года. Добровольцы успешно выполняют боевые задачи. В новый батальон в первую очередь вошли те, кто не успел попасть в предыдущий.