Межвузовский кампус в Уфе повысит престиж получения высшего образования в Башкирии

Башкирия стала центром вузовской и академической науки – продолжается поддержка образовательных организаций и развитие научного потенциала республики. Так, в июле 2021 года наш регион стал субъектом-участником реализации программ по созданию сети университетских кампусов мирового уровня.

Строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня будет реализовано в период с 2023 года по 2026 год в две очереди. Первая очередь будет сдана в эксплуатацию уже в декабре текущего года. Во вторую очередь будут возводить комплекс объектов общей площадью более 110 тысяч квадратных метров: жилые корпуса, лаборатории, учебно-аудиторский блок, геномный центр, объекты питания, спортивные объекты и социально-бытовая инфраструктура.

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин уверен, что создание межвузовского кампуса в Уфе увеличит количество студентов из других регионов России и иностранных студентов в 1,5 раза. Кроме того, это позволит увеличить привлекательность высшего образования в Башкирии.

В кампусе будет создано более 4,3 тысяч мест для проживания не только студентов, но и молодых ученых, исследователей и профессорско-преподавательского состава.

Бенефициары кампуса: Уфимский университет науки и технологий, Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, Уфимский государственный нефтяной технический университет.

В кампусе будет действовать сеть совместных лабораторий, центр коллективного использования оборудования, конференц-холл, спортивно-досуговый центр. То есть будет создана вся необходимая инфраструктура для выполнения исследований полного цикла.

Межвузовский кампус в Уфе – это реальная возможность обеспечения международной привлекательности науки и высшего образования в Республике Башкортостан, благодаря чему к 2030 году ожидается существенный рост количества иностранных и инорегиональных студентов до 52,5 тысяч человек.