Депутаты Башкирского парламента закупили партию тёплых толстовок для полка «Башкортостан»

Партию тёплых толстовок для ремонтной роты полка «Башкортостан» закупили депутаты башкирского парламента. Члены комитета по развитию институтов гражданского общества, информационно политики и делам религии Госсобрания республики централизовано приобрели более 80 толстовок.

Их заказали в волонтёрском штабе «Шьем и вяжем для наших». Депутаты Курултая регулярно оказывают поддержку нашим землякам, находящимся на передовой. Они не только помогают собирать гуманитарные обозы, но и законодательно защищают бойцов.