В Башкирии работает «индейский» лагерь

Учатся стрелять из лука и разжигать костры, метают томагавки и ножи, ездят верхом на лошадях и катаются на каноэ – школьники проводят каникулы на «Индейской территории». Ребята смогут отдохнуть там пять дней.

Необычный детский лагерь работает второй год и находится в Иглинском районе, в 60 километрах от Уфы. В прошлом году успели провести две смены в августе, в этом году запустили уже с июня. Для детей участников СВО там организовали бесплатные заезды.

Каждый день проводят различные мастер-классы: плетут ловцы снов, создают головные уборы – роучи, учатся готовить индейские блюда и пробуют их на вкус. Проживают ребята по три человека в типи – традиционных переносных жилищах кочевых индейцев. Когда холодает, их заселяют в деревянные домики. Можно посетить и музей.