На выставке «Иннопром» предприятие из Башкирии представило БПЛА

Предприятие из Башкирии «Уфимец» на международной промышленной выставке «Иннопром», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге, представило собственные беспилотники.

По данным телеграм-канала «Накануне.RU», их особенность заключается в том, что они работают на отечественных двигателях. БПЛА делают в особой экономической зоне «Алга». У дронов установлены таблички «На уфимских движках».

Доля отечественных компонентов в их двигателях составляет 80%. В ближайшее время это показатель планируют довести до 100%.