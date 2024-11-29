В зоне СВО для полка «Башкортостан» выступили артисты Московского военного округа

Перед добровольцами мотострелкового полка «Башкортостан» выступила фронтовая творческая бригада Московского военного округа. Концерт прошёл в тыловой зоне подразделения. Артисты исполнили популярные песни разных времён.
В репертуаре были как произведения о Великой Отечественной войне, так и известные композиции 80-90-х годов, а также каверы на хиты российских рок-групп. Солировал перед земляками уроженец Белорецкого района с позывным «Шахид», который до начала специальной военной операции отучился на артиста-вокалиста оперного театра.
Среди зрителей те бойцы, которые вышли на ротацию с передовой. Подразделения нашего мотострелкового полка сейчас наступают на Краснолиманском направлении ЛНР, выдавливая противника из Серебрянского лесничества.
По словам добровольцев, такие патриотические песни и концерты помогают им морально, поднимают боевой дух. Слова каждой композиции были известны, поэтому каждый из присутствующих подпевал артистам творческой фронтовой бригады.