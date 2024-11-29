В зоне СВО для полка «Башкортостан» выступили артисты Московского военного округа

Перед добровольцами мотострелкового полка «Башкортостан» выступила фронтовая творческая бригада Московского военного округа. Концерт прошёл в тыловой зоне подразделения. Артисты исполнили популярные песни разных времён.

В репертуаре были как произведения о Великой Отечественной войне, так и известные композиции 80-90-х годов, а также каверы на хиты российских рок-групп. Солировал перед земляками уроженец Белорецкого района с позывным «Шахид», который до начала специальной военной операции отучился на артиста-вокалиста оперного театра.

Люди приходят на наши концерты. Кто-то всплакнёт, кто-то радостный уходит. Кого-то эмоции переполняют, подходят, говорят спасибо, от души, красава. Желаю пацанам скорейшего возвращения домой, конечно же, победы. Я верю, я знаю, мы победим.

позывной «Шахид»

Среди зрителей те бойцы, которые вышли на ротацию с передовой. Подразделения нашего мотострелкового полка сейчас наступают на Краснолиманском направлении ЛНР, выдавливая противника из Серебрянского лесничества.

По словам добровольцев, такие патриотические песни и концерты помогают им морально, поднимают боевой дух. Слова каждой композиции были известны, поэтому каждый из присутствующих подпевал артистам творческой фронтовой бригады.

Мне понравилось, ребята выступают на уровне. Это песни наших времен. Они нас вдохновляют, они нам помогают. Поднимают наш моральный дух. Если бы больше было таких концертов, было бы приятно всем. Также к нам артисты из Башкортостана приезжают, спасибо им большое, мы благодарим их за это.

Позывной «Ахмет»
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