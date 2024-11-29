В зоне СВО для полка «Башкортостан» выступили артисты Московского военного округа

Мне понравилось, ребята выступают на уровне. Это песни наших времен. Они нас вдохновляют, они нам помогают. Поднимают наш моральный дух. Если бы больше было таких концертов, было бы приятно всем. Также к нам артисты из Башкортостана приезжают, спасибо им большое, мы благодарим их за это.

Позывной «Ахмет»