Как в Башкирии контролируют поручения Радия Хабирова?

Поездки действительно носят не туристический характер. Это попытка на что-то повлиять, проверить, проконтролировать. Обязательно надо ездить. Когда с людьми общаешься, когда они тебя окружают, здесь нельзя давать слабину. Проблем у людей много, но если что-то обещал - надо исполнять. Со мной всегда ездит куратор территории, он записывает поручения. Я ездил в Краснокамский район и Благовещенский недавно: Ильина Поляна просит отремонтировать сельский клуб, в Краснокамском районе просят сделать дорогу к храму. Это все попадает в поручения. Выбираем, чья это зона ответственности, и поручение находится под контролем. Контроль снимается, когда все исполнено.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан