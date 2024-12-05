В Уфе обсудили строительство школы в новом ЖК

Строительство школы, реконструкция детского лагеря, нормы башкирского языка. С обращениями на такие темы пришли жители республики в Общественную приёмную. Встречу с гражданами провели первый заместитель министра образования, помощница сенатора Лилии Гумеровой и декан театрального факультета Уфимской академии искусств.

Группа родителей обратилась по уже наболевшему вопросу окончания строительства школы в ЖК «Новолэнд». Сейчас идут переговоры для того, чтобы открыть ее к следующему учебному году. Также поступила просьба о поддержке фестиваля сценического фехтования.