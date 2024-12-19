В Уфе открылась выставка, посвящённая золотоордынской эпохе

В Уфимском музее этнологии и этнографии открылась выставка, посвященная золотоордынской эпохе. Коллектив регионального научного центра Российской академии наук представил широкой публике артефакты периода начала и середины четырнадцатого века. Это предметы быта, оружие, посуда, изделия из металла и инструменты.

Ученые в течение семи лет проводили экспедиции в разных частях Башкортостана, в том числе под Уфой на территории Подымаловского селища. Интересным экспонатом стала и Старокалмашевская плита из Чекмагушевского района — это надмогильный камень с выбитыми знаками и арабографической надписью. Всего же историки нашли более шести тысяч предметов во время раскопок.