Боец СВО из Башкирии взял в плен полковника и майора ВСУ

Участник специальной военной операции с позывным «Лука» родился в деревне Узункулево Учалинского района. Получил образование в школе села Озерный, а после окончания колледжа работал электрогазосварщиком шестого разряда. Именно на фронте боец осознал, как мало ценят мирное время.

Фото №1 - Боец СВО из Башкирии взял в плен полковника и майора ВСУ

В 2022 году «Лука» подписал контракт на четыре месяца с ЧВК «Вагнер» и отправился на линию соприкосновения. Вернувшись домой, боец не выдержал, и через две недели вновь уехал в зону боевых действий, но уже в качестве мобилизованного. В третий раз он заключил контракт с Минобороны России.

«Лука» начал свою службу как штурмовик, а сейчас стал командиром роты, в подчинении которой находится более тысячи человек. Он отметил, что среди военнослужащих нет привилегий — все равны и сражаются как братья.

После шестого ранения «Лука» вернулся в отпуск к супруге. В январе текущего года они сыграли башкирскую свадьбу-никах.

Боец поделился подробностями последнего сражения, в котором, по его словам, лишь один автомобиль смог вернуться целым. Остальные пять броневиков, подвергшихся атаке дронов, остались на вражеской территории. Сам «Лука» получил серьезные травмы, и теперь врачебная комиссия будет определять его дальнейшую службу в армии.

По возвращении домой каждый раз у меня начинается хандра. В какой-то степени бывает даже стыдно, что я здесь, а мои ребята там остались. Чувствую себя неуютно, некомфортно. Потом переключаешься. Почему-то начинаю несколько дней болеть, накатывает непонятная слабость. В зоне боевых действий тонус постоянно на высоте, происходит мобилизация организма: обостряются и слух, и зрение, увеличивается выносливость. Идет битва технических средств, и надо быть очень аккуратным. Сейчас важно, не как ты стреляешь, а как слышишь, ориентируешься в ходе обстрелов – артиллерийских, зенитных или других. Нужны смекалка, смелость и эффект неожиданности. Таким образом средь бела дня мы, я, «Беспалый» и «Зема», взяли в плен полковника и майора в ходе штурма дома, где находился командирский состав врага. Получил тогда ордена Мужества. Он у меня второй. Также есть медаль «За освобождение ДНР и ЛНР». Терять боевых товарищей тяжело. Владик Н. из Учалов служил вместе со мной, хорошим человеком был. Еще одного земляка «Иглу» удалось вытащить на себе, хотя самого тоже ранило. Представьте, он весит порядка ста килограммов. Четыре километра полз с ним. Адреналин там просто зашкаливает! По неделе приходилось сидеть и без воды и еды, когда нет подвоза продуктов и не находим трофейные.

позывной «Лука»

«Лука» — командир с сильной волей и жестким, но справедливым характером. На поле боя эти качества становятся особенно важными, ведь опасные условия требуют четких действий.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: Учалинская газета.

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