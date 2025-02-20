Боец СВО из Башкирии взял в плен полковника и майора ВСУ

По возвращении домой каждый раз у меня начинается хандра. В какой-то степени бывает даже стыдно, что я здесь, а мои ребята там остались. Чувствую себя неуютно, некомфортно. Потом переключаешься. Почему-то начинаю несколько дней болеть, накатывает непонятная слабость. В зоне боевых действий тонус постоянно на высоте, происходит мобилизация организма: обостряются и слух, и зрение, увеличивается выносливость. Идет битва технических средств, и надо быть очень аккуратным. Сейчас важно, не как ты стреляешь, а как слышишь, ориентируешься в ходе обстрелов – артиллерийских, зенитных или других. Нужны смекалка, смелость и эффект неожиданности. Таким образом средь бела дня мы, я, «Беспалый» и «Зема», взяли в плен полковника и майора в ходе штурма дома, где находился командирский состав врага. Получил тогда ордена Мужества. Он у меня второй. Также есть медаль «За освобождение ДНР и ЛНР». Терять боевых товарищей тяжело. Владик Н. из Учалов служил вместе со мной, хорошим человеком был. Еще одного земляка «Иглу» удалось вытащить на себе, хотя самого тоже ранило. Представьте, он весит порядка ста килограммов. Четыре километра полз с ним. Адреналин там просто зашкаливает! По неделе приходилось сидеть и без воды и еды, когда нет подвоза продуктов и не находим трофейные.

позывной «Лука»