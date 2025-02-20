Боец СВО из Башкирии взял в плен полковника и майора ВСУ

Участник специальной военной операции с позывным «Лука» родился в деревне Узункулево Учалинского района. Получил образование в школе села Озерный, а после окончания колледжа работал электрогазосварщиком шестого разряда. Именно на фронте боец осознал, как мало ценят мирное время.
В 2022 году «Лука» подписал контракт на четыре месяца с ЧВК «Вагнер» и отправился на линию соприкосновения. Вернувшись домой, боец не выдержал, и через две недели вновь уехал в зону боевых действий, но уже в качестве мобилизованного. В третий раз он заключил контракт с Минобороны России.
«Лука» начал свою службу как штурмовик, а сейчас стал командиром роты, в подчинении которой находится более тысячи человек. Он отметил, что среди военнослужащих нет привилегий — все равны и сражаются как братья.
После шестого ранения «Лука» вернулся в отпуск к супруге. В январе текущего года они сыграли башкирскую свадьбу-никах.
Боец поделился подробностями последнего сражения, в котором, по его словам, лишь один автомобиль смог вернуться целым. Остальные пять броневиков, подвергшихся атаке дронов, остались на вражеской территории. Сам «Лука» получил серьезные травмы, и теперь врачебная комиссия будет определять его дальнейшую службу в армии.
«Лука» — командир с сильной волей и жестким, но справедливым характером. На поле боя эти качества становятся особенно важными, ведь опасные условия требуют четких действий.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: Учалинская газета.