В Башкирии за сутки сообщений о подтоплении не поступало

В Башкирии за последние сутки новых сообщений о подтоплении не поступало. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

На контроле находится 1 ситуация в городе Уфе.

Наибольшие подъемы уровня воды зафиксированы:

— на реке Киги в деревне Кондаковка Кигинского района, динамика уровня воды за сутки +14 см, текущий уровень 186 см, выход реки на пойму 340 см;

— на реке Уфе в районе Шакши, динамика уровня воды за сутки +9 см, текущий уровень 487 см,выход реки на пойму 830 см;

Наблюдается снижение уровня воды за сутки:

— на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, снижение уровня воды за сутки на 14 см, текущий уровень 518 см, выход реки на пойму 739 см;

— на реке Белой в городе Уфе, снижение уровня воды за сутки на 11 см, текущий уровень 338 см, выход реки на пойму 600 см;

— на реке Ай в селе Метели Дуванского района, снижение уровня воды за сутки на 9 см, текущий уровень 275 см, выход реки на пойму 690 см.

Нугушское водохранилище наполнено, а Юмагузинское и Павловское работают в транзитном режиме.

Лесных пожаров за последние сутки не зарегистрировано. С начала года произошло 5 очагов лесных пожаров общей площадью более 21 га.

В Миякинском районе случилось одно возгорание сухой растительности площадью 0,01 га.

Всего с начала 2025 года зарегистрировано 225 возгораний сухой растительности на площади более 1 202 га.