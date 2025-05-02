Более 40 лет в профессии: история лучшего фельдшера Башкирии

Лучший фельдшер Башкортостана отметила День работника скорой помощи. Эльвира Шафеева из Стерлитамакского района посвятила своей профессии более 40 лет. Ежедневно она помогает почти 300 жителям, спасая жизни. О женщине, которой доверяет здоровье всё население деревни Кучербаево, – в нашем сюжете.
Каждый пациент здесь – на вес золота. Жители словно переданы ей по наследству. Эльвира Шафеева ещё с детства мечтала стать медиком. 40 лет назад она села за этот врачебный стол вместе со своей тётей Гульчирой Гумеровой и приняла эстафету. О подвигах фельдшера можно говорить много, но не сосчитать, сколько жизней она спасла.
Эльвира Шафеева на всю жизнь запомнила новогоднюю ночь 1995-го года. Тогда она спасла жизнь сельчанки Альфии Ишаевой. В полночь, когда ей стало плохо, супруг прибежал к врачу со словами: «Она умирает». Прямо из-за праздничного стола Эльвира Венеровна побежала на помощь.
Сейчас на приём к фельдшеру приходят даже те, кто ещё в юности был пациентом её тёти. Кучербаевцы говорят, что Гульчира Гумерова будто бы и не уходила с поста. Такую же чуткость, которую они чувствовали от неё, получают и от Эльвиры Шафеевой.
Сейчас Эльвира Шафеева проживает счастливую жизнь с супругом, детьми и внуками. В этом году врач получила звание лучшего фельдшера ФАПа Республики Башкортостан. И всё это за труд, за который она каждый день слышит слова благодарности.