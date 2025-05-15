В Башкирии улучшили связь на родине военных поэтов

Жители еще одного села в республике теперь могут без помех пользоваться мобильным интернетом четвёртого поколения. Инженеры МегаФона смонтировали дополнительное телеком-оборудование в Новокутово Чекмагушевского района, благодаря чему удалось расширить покрытие сети и улучшить качество связи.
Село расположено в девяти километрах от районного центра Чекмагуш и в 76 километрах от ближайшей железнодорожной станции в Буздяке. Здесь работают средняя школа и сельский клуб, а также установлен памятник в честь победы в Великой Отечественной войне. Новокутово известно как родина сразу двух военных поэтов Гамира Давлетшина и Хариса Малиха.
«В фокусе внимания МегаФона находятся не только города, но и сельские территории. В этом году мы уже расширили сеть в 28 малых населенных пунктах в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства". А теперь ещё около 500 человек в Новокутово могут общаться, учиться, получать госуслуги на комфортных скоростях», — сообщил директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.
Технические специалисты оператора установили оборудование, работающее в низком и среднем диапазоне частот. Такое решение обеспечивает максимальное покрытие и даёт достаточную ёмкость для обслуживания большого числа абонентов. Благодаря проведённым работам скорость передачи данных составляет до 25 Мбит/c.
После расширения покрытия общие объемы интернет-трафика абонентов в Новокутово выросли в 3,5 раза. Одному пользователю сейчас необходимо в среднем 27 Гбайт в месяц. Для сравнения этот показатель среди всех сельчан республики составляет порядка 20 Гбайт.
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