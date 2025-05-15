В Башкирии улучшили связь на родине военных поэтов

«В фокусе внимания МегаФона находятся не только города, но и сельские территории. В этом году мы уже расширили сеть в 28 малых населенных пунктах в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства". А теперь ещё около 500 человек в Новокутово могут общаться, учиться, получать госуслуги на комфортных скоростях», — сообщил директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.